Deadpool & Wolverine ganha novo trailer com loucura no multiverso

A Marvel lançou um trailer inédito de Deadpool & Wolverine nesta segunda-feira (22). A prévia mostra a união dos protagonistas em uma maluca e violenta jornada pelo multiverso.

Veja:

A prévia começa com o Deadpool (Ryan Reynolds) convocando o Wolverine (Hugh Jackman) para uma missão grave: o mundo do Mercenário Tagarela está em risco e só o Carcaju pode ajudá-lo. A prévia mostra a dupla na TVA, a agência que controla linhas do tempo e multiverso, onde Paradoxo (Matthew Macfadyen) diz que essa versão de Logan falhou com o próprio mundo.

Essa possível falha no Carcaju não impede Wade Wilson de contar com ele em uma missão que os leva a diferentes universos, incluindo um que parece ser a ruína do antigo universo da Fox, onde se passaram todos os filmes dos X-Men, e seus derivados, até aqui. Você pode assistir à prévia acima.

Além do trailer, a Marvel também revelou um cartaz inédito do filme. Ele mostra o Deadpool segurando espadas que refletem a imagem do Wolverine em formato de X. Confira abaixo:

Deadpool & Wolverine terá direção de Shawn Levy (Stranger Things) e conta com Emma Corrin e mais no elenco. O filme chega aos cinemas brasileiros em 25 de julho.

Fonte: Marvel Brasil, via YouTube.

Fonte: Jovem Nerd