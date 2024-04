O primeiro fator que precisa ser observado é a falta de ineditismo: o Rotas da Integração Sul-Americana e as diversas derivações (Rota Ilha das Guianas; Rota Multimodal Manta- Manaus; Rota de Capricórnio; Quadrante Rondon; Rota Porto Alegre-Coquimbo) não são novidades.

A ideia essencial de viabilizar negócios a grandes conglomerados empresariais em todo Cone Sul ganhou forma de projeto há, pelo menos, 26 anos, com a criação da Iirsa (Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana).

À época, o entusiasmo gerou frutos por aqui. Vale lembrar que o Brasil vivia o otimismo gerado pela estabilidade da moeda; o governo de Fernando Henrique Cardoso conquistou também estabilidade na seara política (mesmo com todos os percalços que isso signifique no Brasil) e, aqui no Acre, Jorge Viana e a Frente Popular subiam as rampas do Palácio Rio Branco.

Está no contexto dos projetos da Iirsa, por exemplo, a “Caretera Interoceanica” (Rodovia do Pacífico ou ainda Estrada do Pacífico). À época, fez muito sucesso por aqui a peça publicitária do Governo do Acre em que um senhor, às margens da BR-317, na região de Assis Brasil, perguntava (olhando para o céu e erguendo os braços mostrando a estrada) “… A diferença não é grande?” . A alegria do agricultor estava, claro, na chegada do asfalto que passava em frente à propriedade dele. Vinte e seis anos depois, qual pergunta ele faria hoje?

A inauguração do trecho brasileiro até a região da tríplice fronteira dessa rodovia contou com a presença do presidente do Peru, Alejandro Toledo; da Bolívia, Carlos Mesa, e do presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso. Foi uma das últimas obras entregues no segundo mandato do tucano, em parceria com o Governo do Acre. O governador à época era Jorge Viana.