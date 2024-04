Independência vence Rio Branco e decisão fica para última rodada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A penúltima rodada do campeonato acreano neste domingo, 21, deu uma completa reviravolta na competição.

A rodada começou com o empate entre Galvez e Humaitá. Vinicius abriu o placar para o Humaitá que levou a vidara do Imperador com gols de Miranda e Cassiano. Já nos acréscimos, Magé comprou pênalti e deixou o jogo empatado por 2 a 2.

Com o resultado, a partida de fundo entre Rio Branco e Independência poderia marcar a conquista antecipada do Estrelão do bicampeonato. Ocorre que o Rio Branco, que não tinha perdido nenhum jogo na competição, acabou derrotado por 1 a 0 pelo Tricolor de Aço. O único gol da partida foi marcado por Leozinho aos 39 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Independência chegou aos mesmos números de pontos, mas é líder do returno faltando apenas uma rodada. A definição do campeão estadual e do vice, que terão o direito de representar o estado nas competições nacionais, ficam para a próxima quinta-feira, 25, última rodada do campeonato.

Confira a classificação:

Independência – 7 pt

Rio Branco – 7 pt

Humaitá – 6 pt

Galvez – 5 pt

Vasco – 2 pt

São Francisco – 1 pt

