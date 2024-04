Wanessa Camargo e Dado Dolabella voltaram? Vídeo do casal viraliza

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Yasmin Brunet deu um grande festão na última quarta-feira (17) para alguns participantes do ‘BBB 24 ‘ – mais precisamente, os Gnomos. Como toda festa boa, rendeu algumas polêmicas, incluindo o possível retorno de Wanessa Camargo e Dado Dolabella .

Logo depois que foi expulsa do ‘BBB 24’, Wanessa terminou seu namoro com Dado Dolabella. Ela não teria gostado de algumas falas dele enquanto estava confinada, o que a fez acabar com a relação. Porém, já vinham surgindo alguns boatos de um possível retorno do casal. Após a festa de Yasmin Brunet, os rumores estão ainda maiores.

Wanessa e Dado estavam juntos na festa de Yasmin Brunet

Segundo o jornal Extra, Wanessa Camargo e Dado Dolabella chegaram separados no after de Yasmin Brunet. Porém, fontes teriam afirmado que, dentro do evento, os dois estavam inseparáveis e não fizeram questão de esconder. Segundo o veículo, eles ficaram abraçados e de mãos dadas o tempo todo, mas pediram que não fizessem fotos. Porém, um dos ex-BBBs que estavam no local deu detalhes do clima de intimidade para o jornal. “Passeavam de mãos dadas, davam uns estalinhos de vez em quando e contaram que tinham voltado. Ela estava muito feliz“, afirmou.

Vídeo mostra Wanessa e Dado na festa

Apesar de pedirem para não tirar fotos – o que teria sido respeitado pelos convidados da festa – Wanessa e Dado Dolabella não escaparam de aparecer lá nos fundos de alguns stories de pessoas que estavam no local. Uma tatuadora estava na festa fazendo tattoos nos convidados publicou um vídeo do seu trabalho, mas, enquanto Wanessa observava a artista, Dado aparece bem atrás, perto da cantora.