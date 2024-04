Motorista de caminhão de lixo que tombou é autuado por embriaguez ao volante

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O motorista Josiel da Silva Muniz, de 25 anos, que conduzia um caminhão da Limpebrás, que atua na coleta de lixo em Rio Branco, e tombou neste sábado (29), foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) e autuado com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que penaliza a condução de veículo sob influência de álcool. As informações são do Ecos da Notícia.

Segundo a polícia, além das medidas legais, Josiel enfrentará uma multa de R$ 2.934,70 e a suspensão de sua CNH por um ano, além de ter sete pontos adicionados à sua carteira de motorista, conforme estabelece o artigo 165 do CTB.

Segundo informações, Josiel é funcionário da empresa há oito anos e motorista há cinco meses. Ele teria relatado à polícia que havia ingerido álcool na noite anterior (19). Contudo, testemunhas afirmam que ainda era possível sentir forte cheiro álcool exalado por ele no momento do acidente.

Durante a abordagem policial no local do acidente, tentativas de realizar o teste do bafômetro foram frustradas por ele, que segundo consta, teria tentado burlar o exame.

VEJA VÍDEO: