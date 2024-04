Isabelle, do BBB24, revela se vai continuar romance com Matteus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Terceira colocada no BBB 24, Isabelle Nogueira já soma mais de 5 milhões de seguidores após o fim do reality e resolveu mandar a real sobre o romance com o gaúcho Matteus Alegrette que vivenciou dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Aos 31 anos de vida, a modelo que entrou solteira e desimpedida no programa, afirmou que ambos pretendem conversar melhor sobre a relação que construíram. Além disso, a bonita fez questão de dizer que vai fazer de tudo para conhecer a tão falada avó do namorado.

“Eu trabalho muito, tenho que ajudar a minha mãe, e a gente vive muito longe um do outro. Eu já tive um relacionamento à distância anos atrás e foi uma experiência gostosa, mas teve algumas marcas não tão boas”, disse ela em uma conversa intimista com a revista Quem.

Transbordando alegria ao falar do pretendente, Isabelle Nogueira confessou já ter sido procurada por alguns parentes de Matteus. Segundo ela, todos foram bem receptivos e torcem pelo romance dos dois.

”A família dele veio falar comigo já, vou lá para o Alegrete conhecer o sofá que a avó dele gravava os vídeos do anjo. Vou lá conhecer a terra dele e Matteus com certeza também vai lá no Amazonas visitar”.

Quem acompanhou a recente edição do BBB24, sabe que a famosa de Manaus foi resistente quando se trata do primeiro beijo do casal. Nos planos dela, o simpático gaúcho era um de seus alvos para ir para o paredão e ser eliminado da competição. Além do que, ele já tinha beijado uma outra participante dentro da casa.

”Eu hesitei muito por conta do que ele tinha vivido no começo com a Anny [Deniziane], respeito muito ela como mulher e me coloquei no lugar dela. O Matteus era um alvo meu declarado por vários motivos. Depois a gente começou a ter uma conexão dançando, mas tínhamos essa rixa de adversários”, falou ela.