Globo aposta em clássico, aciona SporTV e Premiere e promete 20 jogos do Brasileirão

A Globo prepara um dos finais de semana mais movimentados antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro vai contar com mais de 20 jogos na programação de várias plataformas.

O público do país inteiro vai acompanhar ao menos um jogo da principal liga de futebol. O grande destaque é Palmeiras x Flamengo, no próximo domingo (21), com Luis Roberto na narração e comentários de Junior e Caio Ribeiro. A mesma partida vai ser narrada por Paulo Andrade no Premiere.

Outro clássico está garantido, com Vitória e Bahia direto do Barradão, com transmissão da Globo para o estado da Bahia. Thiago Mastroianni está escalado para a narração, com comentários de Richarlyson. O jogo vai ao ar também no Premiere.

Um terceiro clássico está garantido no cronograma de transmissões do Plim Plim: Atlético-MG x Cruzeiro, no sábado, a partir das 21h, com cobertura total e absoluta do SporTV, com exibição no canal em 4K.

Série B do Brasileirão estreia na Globo

O Santos inicia sua caminhada em busca do retorno para a Série A do futebol brasileiro em jogo contra o Paysandu, campeão paraense.

A Globo exibe a partida, às 16h30, para a cidade de Santos e o estado do Pará, logo depois do Caldeirão do Mion, com a narração de Antônio Marcos.

Por conta da exibição da estreia santista, excepcionalmente neste sábado, para as praças que assistem ao futebol não serão exibidas a programação local e o capítulo de Cheias de Charme.

Confira a programação da Globo neste sábado:

Sábado, 20 de abril

15h30 – Chapecoense x Ituano (Campeonato Brasileiro – Série B)

Transmissão: SporTV 2 e Premiere

16h – Fluminense x Vasco (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere e Charla no Premiere

16h30 – Santos x Paysandu (Campeonato Brasileiro – Série B)

Transmissão: TV Globo para Pará e a cidade de Santos-SP, sportv e Premiere

17h – Amazonas x Sport (Campeonato Brasileiro – Série B)

Transmissão: Premiere

18h – Ceará x Goiás (Campeonato Brasileiro – Série B)

Transmissão: SporTV 3 e Premiere

18h30 – Grêmio x Cuiabá (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

18h30 – Bragantino x Corinthians (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

20h30 – Brasil x Colômbia (Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20)

Transmissão: SporTV 3

21h – Atlético-MG x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: SporTV, SporTV 4K e Premiere

Domingo, 21 de abril

10h30 – Flamengo x Internacional (Campeonato Brasileiro Feminino)

Transmissão: SporTV

12h30 – Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen (Campeonato Alemão)

Transmissão: SporTV

16h – Vitória x Bahia (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: TV Globo para Bahia; e Premiere

16h – Palmeiras x Flamengo (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: TV Globo para todo o país (exceto Bahia e Rio Grande do Sul) e Premiere

16h – Athletico-PR x Internacional (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: TV Globo para o Rio Grande do Sul

18h – Ponte Preta x Coritiba (Campeonato Brasileiro – Série B)

Transmissão: Premiere

18h30 – Botafogo x Juventude (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: SporTV e Premiere

18h30 – Atlético-GO x São Paulo (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

Segunda-feira, 22 de abril

17h – Cruzeiro x São Paulo (Copa do Brasil – Sub-17)

Transmissão: SporTV

19h – Corinthians x Ferroviária (Campeonato Brasileiro Feminino)

Transmissão: SporTV

21h30 – Vila Nova x Guarani (Campeonato Brasileiro – Série B)

Transmissão: SporTV e Premiere

Terça-feira, 23 de abril

21h – Brusque x Mirassol (Campeonato Brasileiro – Série B)

Transmissão: Premiere