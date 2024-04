Âncora de telejornal revela momento de virada da carreira: ‘Tremi, chorei’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Adriana Araújo começou um novo capítulo de sua vida profissional na última semana: ela estreou na BandNews TV como âncora do Entre Nós, programa que vai ao ar ao mesmo tempo no canal de televisão e na rádio BandNews FM. A jornalista foi contratada pelo Grupo Bandeirantes em dezembro de 2021 e confessou que ficou abalada no dia que fez a primeira edição do Entre Nós para a rádio.

“ Eu me emocionei, chorei no dia em que eu sentei em frente ao microfone da rádio. A minha cabeça naquele dia… [Pensei:] ‘Vocês têm certeza que vão abrir o microfone da BandNews FM pra eu falar? O lugar em que o [Ricardo] Boechat [1952-2019] se sentava, que eu escutava? Agora eu vou falar? Tremi, chorei “, declara.

Publicidade

Na nova versão do Entre Nós, Adriana comanda o programa do estúdio de TV, ao mesmo tempo em que troca informações e divide as duas horas no ar com três colegas jornalistas: Renan Sukevicius, Thaís Dias e Juliana Rosa.

Quando era exclusivo da rádio, o jornalístico tinha uma hora. A versão híbrida, para rádio e TV, passou a ter duas. Para a âncora, isso não é nem de longe um problema.

“Duas horas é desafiador, mas tem notícia. Tem toda essa interação, tem noticiário local, de São Paulo, tem muita coisa. É mais trabalho, mais responsabilidade, mas você tem a motivação de fazer o novo. De tentar fazer diferente”, explica.

O programa vai ao ar das 14h às 16h, de segunda a sexta. Nesta faixa horária, compete pela audiência diretamente com o Estúdio i, da Globonews, comandado por Andréia Sadi. Adriana também afirma não ter medo da concorrência; muito pelo contrário.

“Eu acho concorrência a melhor coisa que existe. O mercado bomba, é bom para todos nós. Está todo mundo motivado, e o mercado está melhor. Só acho que, no caso específico do Entre Nós, temos um produto diferente do que existe nos demais canais”, ressalta.

“A gente não está comparando produtos iguais, porque tem essa missão de falar com o ouvinte e o espectador da televisão. Então, vamos buscar essa essência original. Estaremos buscando notícias, furos, exclusivas. Tem esse DNA original do programa, que não vai ser comparável porque vai ser diferente”, defende.

Além de apresentar e apurar informações para o Entre Nós, Adriana seguirá acumulando a função de apresentadora do Jornal da Band. “Eu fico motivada. Tenho diariamente o compromisso de cuidar do Jornal da Band, o que me exige bastante trabalho. Mas a minha missão agora é conciliar o Jornal da Band e participar da apuração, da busca por entrevistados [no Entre Nós].”

“Todas as vezes em que eu deitei a cabeça no travesseiro nas últimas semanas, pensei que tem um monte de coisa para a gente fazer, para a gente melhorar, e eu vou continuar com isso, mas acho que tem um desejo de cada um de nós de continuar falando com esse ouvinte que já escutava o Entre Nós [na rádio] e agora trazer o espectador da BandNews TV pra pertinho da gente. Essa é a missão. E a missão dada será cumprida”, assegura a jornalista.