Preta Gil comenta relacionamento aberto de Pitel, do BBB 24, e confessa: ‘Tô em busca’

Um mês após o anúncio do fim do casamento, boatos sobre uma suposta traição de seu ex com sua personal stylist surgiram na internet. Sem falar diretamente sobre o assunto, Preta desabafou nas redes: “Dor da decepção da traição não pode me paralisar”. Recentemente, Rodrigo Godoy publicou um vídeo em que pede desculpas públicas à Preta: “Pedido de perdão em busca de paz”, disse.