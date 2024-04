Por que Fábio Assunção não vê a filha caçula há 7 meses? Ator se contradiz

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ator Fábio Assunção, de 52 anos, comentou sobre a saudade da filha caçula, Alana, de 2 anos, e revelou que não vê a menina há sete meses. Mas por qual razão o ator estar há tanto tempo sem ver a filha? Saiba motivo:

Fábio se separou da mãe de sua filha caçula, Ana Verena, em outubro de 2023. Eles viveram um relacionamento de três anos que acabou, segundo ela, por ‘violência moral, física, psicológica e emocional‘. Assim, faz seis meses que Fábio Assunção e Ana Verena estão separados.

Por meio de uma recente publicação em sua rede social, o ator compartilhou algumas imagens com a filha e declarou sua saudade:“Alana, minha filha. Teu pai e teus irmãos estão te esperado há 7 meses, 1 semana e 5 dias!!!! Venha. Aqui tem amor, tem a gente, tem o teu Ze!”, começou ele.

O artista, que também é pai de João Assunção e Ella Felipa, ainda diz: “Filha, assim que você puder voltar, haverá tua família para te receber, com muita festa. Te amamos. A gente tá morrendo de saudades! Vem logo!” O filho mais velho de Fábio demonstrou saudade nos comentários: “Alana, saudade”

No entanto, Fábio Assunção tem algumas publicações em seu perfil que colocam essa informação em contradição. Isso por que em março de 2024 o ator levou as duas filhas em um evento interativo com princesas em um shopping de São Paulo. Nas imagens, os três aparecem juntos com diversos personagens de contos de fada.

Em outra publicação, ainda em março de 2024, Fábio mostrou um momento ao lado da filha caçula na piscina. Os dois aparecem em uma sequência de fotos sorrindo e ele ainda deixa claro na legenda que os registros foram feitos no dia 21 de março de 2024: “Eu&Alana, Alana&eu, mas nada é igual a ela e eu! Minha caçulinha cheia de alegria! (em 21 de março/2024)”, escreveu ele.

Mas por qual motivo Fábio Assunção está sem vê a filha caçula?

Apesar da declaração de Fábio Assunção sobre não ver a filha caçula há sete meses, podemos notar que a informação pode estar sendo mal interpretada. Isso por que ele mostrou em suas redes que teve um encontro com a menina em março. Mas tirando esse fato, muito pode ter ocorrido.

O ator pode estar se referindo com esse ‘7 meses sem ver a filha’ com um encontro dos três filhos ao mesmo tempo, já que eles estão morando em locais diferentes. Além disso, o fato de que, em fevereiro de 2024, a mãe da menina e ex-mulher do ator esteve em uma temporada com a família pela Bahia. No entanto, Ana Verena é discreta com sua vida pessoal e poucas imagens dos momentos com a filha na cidade foram mostradas, deixando em aberto se elas continuam no local. Além disso, a distância pode ter a ver com uma possível incompatibilidade de agenda do ator com a da ex-mulher.