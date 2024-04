Exclusivo! Chris Flores deixa o SBT após sete anos: ‘Não fazia mais sentido’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A jornalista Chris Flores não é mais apresentadora do SBT. Ela teve uma reunião com executivos da emissora e acertou sua saída em comum acordo nesta sexta-feira (19), após sete anos de casa, os quatro últimos à frente do Fofocalizando. Chris estava afastada do programa desde novembro, disposta a não retornar. Ela se cansou trabalhar com fofoca de celebridade, o que fez durante boa parte de sua vida profissional de quase 30 anos, e quer abrir um novo ciclo.

“No fim do ano passado, eu decidi que não queria fazer o Fofocalizando porque não me encontrava mais no conteúdo”, justifica. “Fofoca não fazia mais sentido, não queria mais fazer um programa para falar sobre a vida dos outros, de celebridades. Já passei por essa fase e considero uma missão cumprida”, afirmou ao Notícias da TV, com exclusividade.

Chris saiu do ar para concluir sua graduação em História e apresentar um projeto de mestrado, que já começou a tocar, na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

A apresentadora passou os últimos seis meses esperando um novo projeto no SBT. Foi sondada para integrar novos programas, como o Chega Mais, mas recusou. “Eu não me via em nenhum dos novos projetos”, conta. “Então, era muito mais honesto da minha parte não ficar numa emissora onde recebo sem trabalhar. Agora o SBT fica livre e eu também”, diz.

Chris deixa o SBT pela porta da frente. “Eles [executivos da emissora] falaram ‘até breve’. Disseram que, surgindo um novo projeto e eu tendo disponibilidade, podem me chamar. Tenho muita gratidão pelo SBT, uma casa que me recebeu muito bem e para a qual eu dei o meu melhor. É um ciclo que se encerra”, afirma.

Chris por enquanto vai se dedicar às suas redes sociais e ao mestrado de História e se declara “aberta a novas propostas”. “Estou em um momento de ressignificação, de entender o que vou fazer, onde e como. É um momento de reestruturação pessoal e de carreira”. Além disso, a apresentadora segue com projetos comerciais assumidos com clientes fora do SBT.

“Por isso eu precisava colocar um ponto final na relação com o SBT. Você não tem um recomeço se não finaliza. E se tiver uma nova oportunidade no SBT, eu volto com o maior prazer.”

Chris começou no SBT em 2016, após passagem pela Record encerrada um ano e meio antes, para apresentar o bem-sucedido Fábrica de Casamentos. Também trabalhou no BBQ Brasil e participou do Programa Silvio Santos. Na pandemia, em 2020, assumiu o Fofocalizando, que se tornou o maior faturamento da emissora.