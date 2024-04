Equipe de Davi rompe silêncio sobre afastamento da namorada: “Infelizmente”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Campeão do BBB24, Davi gerou polêmica não só dentro do programa, mas também ao sair do reality. Isso porque a informação que circula é de que ele e a namorada estão hospedados em hotéis diferentes, pois o brother preferiu ficar com a família, o que deixou Mani Reggo desapontada. Diante da repercussão, a equipe do novo milionário decidiu se pronunciar.

Sendo assim, em um comentário feito na página de Leo Dias, responsável por divulgar a notícia, eles explicaram que Davi está cumprindo uma série de compromissos com a Globo e ainda não conseguiu parar para ver a companheira.

Publicidade

“Olá pessoal, reforçamos que Davi está com agenda cheia e infelizmente não conseguiu encontrar a sua bolinha ainda (Mani), em breve esse encontro irá acontecer e os dois irão aparecer bem juntinhos”, escreveram.

Ainda ontem, durante participação no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, Davi foi criticado nas redes sociais ao falar sobre o relacionamento de um ano e meio. É que ao ser questionado pela apresentadora sobre o namoro, ele disse que o casal está em uma fase de “conhecimento”. A declaração do ex-motorista de aplicativo não pegou bem entre os internautas, visto que antes ele costumava se referir a mulher como “esposa”.

“A gente está namorando, estamos num período de conhecimento, estamos assim nos conhecendo, porque eu acho que tudo tem um tempo determinado…Há um tempo para tudo. Então, é o tempo do namoro, é o tempo de se conhecer, e assim, a gente está na fase do conhecimento, a gente está na fase dos beijinhos, tomar um sorvete na praia, olhando o mar”, falou ele na ocasião.

MÃE DE MATTEUS E NAMORADA DE DAVI PROTAGONIZAM CLIMÃO

Nesta quarta-feira (17), a mãe do vice-campeão Matteus, Luciene Amaral, e a namorada de Davi, Mani Rego, participaram do programa Encontro, da Globo, e falaram sobre a trajetória dos participantes. No entanto, a mãe de Alegrete não escondeu sua frustração com a vitória do baiano.

Além disso, Mani fez questão de mostrar seu desconforto com uma declaração dada por Luciene, que chegou a reclamar sobre “o jogo já estar ganho” para Davi antes da final. “Como que vão ter já o ganhador do ‘BBB’ se não formaram nem os finalistas, ainda?”, disse ela, indignada. “Já está saindo em muitos sites que já tem o ganhador. E aí, como que a gente fica?”. disse a matriarca dias antes do reality acabar.

E detonou: “Não, não está certo isso. O ganhador vai ser quem o público quiser. Quem o público achar que seja merecedor. Porque eu acho isso desumano. É uma falta de respeito com todas as equipes de todos os restantes que participaram da casa do Big Brother”.