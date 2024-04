Dona Déa diz que não se arrepende de críticas sobre Yasmin e que falaria mais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Déa Lúcia Amaral, mais conhecida como Dona Déa, mãe do comediante Paulo Gustavo, foi questionada em entrevista recente sobre a polêmica em que se envolveu após criticar o comportamento de Yasmin Brunet no BBB 24, durante a participação da loira no Domingão com Huck. Sincerona, ela afirmou que não se arrepende do que falou e que diria tudo de novo.

Em entrevista ao portal Conexão Entrevista, Dona Déa recordou o episódio e revelou que disse mais coisas para Yasmin, que foram cortadas na edição. “Falaria tudo de novo e muito mais. Eu não tenho medo, eu já passei por tanta coisa, que tudo que acontecer, falar de mim, falar porque eu falei, não, eu nem me preocupo. Se fosse uma coisa séria, que eu tivesse feito uma grande injustiça, talvez eu refletisse e pedisse até perdão, mas falar tudo aquilo que eu falei, eu falei muito mais, que não saiu na televisão”, declarou ela.

Ela contou que não foge do conflito na vida pessoal: “Inclusive, dei um livro chamado Macacos pra pessoa [Yasmin Brunet] aprender sobre os negros. Falaria tudo de novo, falo aqui, falo amanhã, falo depois de amanhã, vou falando. Minha vida é uma briga constante”.

Em seguida, Déa expôs que ficou contente com o resultado do BBB 24: “Amei [o resultado do BBB24]! Eu queria ver Davi, aliás os três [finalistas]. É muito importante ter um negro [campeão], depois de tanto sofrimento. Até eu quase apanhei por causa dele”.

O QUE DISSE DONA DÉA?

Quando questionada por Luciano Huck sobre seus sentimentos após sua saída do reality show, Yasmin confessou ter passado noites sem dormir e admitiu sentir falta do BBB 24. Essa declaração provocou uma resposta incisiva de Dona Déa, que prontamente lembrou uma entrevista anterior de Yasmin no Multishow, na qual a mesma observou uma festa na casa e comentou aliviada por não estar presente.

“Você não está com saudade, não é mesmo? Você viu aquela menina [Beatriz] cantando, dançando e gritando ‘Brasil, do Brasil’, e o que você disse? ‘Ainda bem que eu não estou aí’. Quem está lá precisa aguentar tudo, ouvir tudo”, disparou Déa.

Além disso, Dona Déa também aproveitou para alfinetar Yasmin sobre sua relação com Davi, um dos participantes mais queridos pelo público do BBB 24. “Você agiu errado com o Davi. Não estou tomando partido, apenas dizendo a verdade”, acrescentou.