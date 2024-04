Mais de 52 mil pessoas disputam 1267 vagas em concurso público da prefeitura

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Rio Branco divulgou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (19), que o concurso do município que prevê a contratação e formação de cadastro de reserva em 1267 vagas deve ter o resultado divulgado até o final do mês de maio. De acordo com o secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, Jonathan Santiago, a homologação do fim do certame deve ser feita antes do dia 3 de julho, considerando o período eleitoral.

O primeiro edital do concurso oferta 540 vagas imediatas mais 547 em cadastro de reserva. Já o segundo edital contempla 90 vagas imediatas e outras 90 oportunidades para cadastro de reserva. Ao todo, 52.347 mil inscrições foram feitas através do site da banca organizadora, o Instituto Verbena – UFG.

Publicidade

O prefeito Tião Bocalom expressou seu entusiasmo com o lançamento do maior concurso público já realizado pela administração municipal. “Estou feliz em estar fazendo o maior concurso público que a Prefeitura já realizou até hoje na sua história. São quase 1.300 vagas em diversas áreas para jovens e pessoas já de idade poderem participar deste nosso concurso público. Isso aí vem cumprir aquilo que a vida inteira eu falei do nosso projeto, que nós queremos desenvolver na gestão pública, que era produzir para empregar”, afirmou Bocalom.

As provas serão aplicadas em 54 escolas na parte da manhã e à tarde em 73 escolas. Os portões serão abertos, às 7h e fechados, às 8h. Já no período da tarde serão abertos, às 14h e o fechamento, às 15h.