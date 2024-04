Casos de dengue e malária têm redução em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dados da Vigilância Entomológica da secretaria municipal de saúde de Cruzeiro do Sul mostram que de janeiro a março de 2024 comparado com mesmo período do ano passado, houve redução de 47% dos casos de dengue e 12% de malária.

Em 2023, nos três primeiros meses do ano, o número de casos de dengue chegou a 361, e reduziu para 192 em 2024. O número de casos de malária, que em 2023 atingiu 828 pessoas, neste ano foi de 725.

Publicidade

Para continuar diminuindo os números, a Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul executa ações preventivas nos bairros da cidade. Segundo o coordenador da Vigilância Entomológica, Leonisio Messias, o objetivo é manter em constante redução a taxa de incidência de casos de dengue e de malária entre a população. Destacando que o combate tem sido exitoso graças ao trabalho conjunto da população e prefeitura.

“A redução nos casos de dengue é fruto do sucesso de todos. A equipe segue empenhada e não mede esforços nas ações de vistorias em quintais, aplicação de larvicida, bloqueio Entomológico e outras medidas. Mesmo com essa redução de casos a determinação do prefeito Zequinha Lima é de seguir com a redução desses casos no município “, destacou ele citando a mitologia adotada para o trabalho de combate à dengue.

“A equipe está trabalhando por ciclos, sendo que cada ciclo corresponde a 2 meses trabalhados totalizando 6 ciclos no ano. Cada agente é responsável por 800 a 10000 imóveis por ciclo como é determinado pelo Ministério da saúde e cumprido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Diariamente a equipe orienta a população sobre os principais cuidados que devem ser tomados como manter a caixa d´água sempre fechada, guardar garrafas de cabeça para baixo, furar vasos e pratos de plantas ou encher de areia até a borda, enfim entre outras orientações e prevenções. Quero agradecer a ajuda da população que segue nos a auxiliando nesses serviços de combate”, ressaltou.

Paralelo as ações das equipes de saúde, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza, realiza um mutirão em Cruzeiro do Sul. Já retirou 4,5 toneladas de lixo e entulho dos bairros da cidade. A ação prossegue até que as equipes alcancem os 38 bairros, 19 Avenida, 7 Vilas e 9 Conjuntos Habitacionais do município.