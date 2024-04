Bombeiros usam embarcação para resgatar vítima de acidente no Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Urgência (Samu) de Cruzeiro do Sul, se uniram nessa quinta-feira, 18, no resgate a um homem ferido na Foz do Paraná, no município de Rodrigues Alves.

Para socorrer a vítima, tiveram que levar a embarcação dos bombeiros em cima de uma balsa, e em seguida chegar ao local, navegando pelo Rio Juruá.

A vítima, que sofreu lesões devido a um acidente com bicicleta, recebeu os primeiros cuidados no local e foi transportada em seguida, com segurança, até o Hospital do Juruá para receber o tratamento adequado.