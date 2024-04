Viúvo, acreano de 72 anos procura nova companheira: “que não seja muito gorda”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pensionista Valdenir Santos, 72 anos, conhecido por Seu Fã, morador de Tarauacá, no interior do Acre, procurou o Blog do Accioly para divulgar a disponibilidade para encontrar um novo amor, já que sua ex-companheira o deixou viúvo há 4 anos.

Em entrevista ao ac24horas, seu Fã contou que há quatro anos a mulher com quem viveu por três anos faleceu por complicações na saúde. “Ela já veio pra mim doente de coração, passou um tempo bem e começou a fumar demais. Começou com um cansaço e eu era pra aqui e pra acolá em hospitais com ela, na beira da morte. Ainda mandei ela para Cruzeiro do Sul e lá ela morreu”, disse.

Publicidade

As preferências para um novo matrimônio são para uma mulher zelosa e trabalhadeira dos 18 aos 50 anos, com garantias de que Fã não deixará nada faltar. “Não vai faltar arroz, nem feijão, deixo comer à vontade igual a outra comia. Se precisar ir pra posto de saúde eu levo, igual levei a outra. Agora, que não seja muito gorda, talvez uma moreninha magrinha da pele mais clara, de cabelo enrolado, ou uma loirinha… Ainda compareço na cama, tenho muito amor para dar”, afirmou.

Valdenir diz que tem pouco interesse em mulheres de Tarauacá, mas que a depender da condição financeira da pretendente pode vir embora até para a capital, Rio Branco. Sobre o seu próprio estado de saúde, Fã disse que não tem nenhum problema, mas revelou três vícios: “pra mim é café, forró e mulher, não pode faltar”.

O homem pediu que fosse divulgado seu número de contato, caso pretendentes queiram fornecer maiores informações. Segue o número: 68992577316.