Quanto custa um transplante capilar, procedimento feito pelo ex-BBB Kaysar?

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ex-BBB Kaysar Dadour participou do Mais Você na última terça-feira (16) e chamou a atenção de Ana Maria Braga após surgir de visual novo. Isso porque ele realizou um transplante capilar e foi elogiado pela apresentadora. Mas como é feito e qual o valor desse procedimento?

Em conversa com a CONTIGO!, Vanessa Abreu, Terapeuta Capilar e CEO da Capi Hair Plus, explicou que o transplante é realizado por uma equipe composta de médicos, enfermeiros, técnicos e instrumentadores cirúrgicos. “A cirurgia é realizada em sua maioria com anestesia local, tem duração de 8 a 10 horas, onde são extraídos os folículos pilosos da parte de trás da cabeça, esses folículos são contados e separados e logo após implantados na área calva”, disse.

Publicidade

Após a cirurgia, o paciente retorna para casa no mesmo dia e é possível ver o resultado final de 12 a 18 meses após o procedimento. “Porém, em 6 meses, geralmente, o paciente já tem um bom resultado”, garantiu. A profissional ainda explicou quais são os principais cuidados no pós-operatório: “Não consumir álcool, cigarros, não pegar sol diretamente na cabeça por 45 dias, não usar capacete nem boné por pelo menos 15 dias. Seguir as orientações médicas recomendadas”.

Mas qual o valor do procedimento realizado pelo ex-BBB Kaysar Dadour? Segundo Vanessa Abreu, é necessário avaliar cada caso, “mas varia de R$ 15.000,00 a R$ 18.000,00”.