Independência e Galvez empatam no Campeonato Acreano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Terminou empatada a abertura da terceira rodada do returno entre Independência e Galvez.

Em um jogo marcado por um campo do estádio Florestão muito castigado pela forte chuva, as duas equipes empataram em 1 a 1, perdendo a chance de assumir a liderança da competição de forma isolada.

Publicidade

O Imperador saiu na frente no primeiro tempo com gol de Johnson. Na segunda etapa, Leozinho empatou para o Tricolor de Aço.

Com o empate, as duas equipes somam quatro pontos e estão empatadas com Rio Branco e Humaitá, que jogam nesta quinta-feira, 18.

Estrelão enfrenta o São Francisco e Tourão de Porto Acre encara o Vasco

A terceira rodada do segundo turno vai ser fechada hoje com os confrontos entre Rio Branco e São Francisco, às 15h30. O Estrelão é o atual campeão acreano e briga pelo bicampeonato. O São Francisco, com apenas um ponto, precisa da vitória para seguir com chances de título.

Humaitá e Vasco se enfrentam em situações também opostas. O time de Porto Acre pode terminar a rodada na liderança e o cruzmaltino tem que vencer para seguir na briga.

Classificação:

Rio Branco – 4 pt

Independência – 4 pt

Humaitá – 4 pt

Galvez – 4 pt

Publicidade

São Francisco – 1 pt

Vasco – 1 pt