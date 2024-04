Globo escala ator do Porta dos Fundos para fazer comédia em No Rancho Fundo

Quem é Rafael Saraiva?

Carioca, flamenguista e apaixonado, Rafael estuda teatro desde os 12 e diz ser uma pessoa que não se leva a sério. Atualmente, divide o tempo entre os estúdios da Globo, as gravações do Porta dos Fundo e o curso de Comunicação Social na PUC Rio.

Estar disposto a brincar com tudo. A gente tem que olhar a vida com leveza, porque já vivemos num mundo muito pesado e cheio de dificuldades sociais. Sou um flamenguista fanático, apaixonado pela minha namorada, Juliana Delage, sou noveleiro a vida inteira, divertido de sair, mas não saio tanto, sou caseiro. Esse é o Rafael.

Com humor, ele conta até que já passou por 11 assaltos. “Cinco passei só com meu amigo Samuel. O problema é ele, com certeza. Tento acreditar que não sou eu para não ficar mais (risos). Graças a Deus, nenhum assalto me colocou em risco, não foram com arma. Puro suco do Rio.”

Ator chegou ao Porta dos Fundos em março de 2023, mas a relação com a produtora começou quatro anos antes. Em 2019, eles convocaram fãs para imitar Fábio Porchat num vídeo, incluindo Rafael. “Mas sou péssimo imitador. Na hora, eu falei: ‘gente, não tenho a menor ideia do que estou fazendo aqui, só vim ver mesmo.’ Isso gerou algum tipo de graça que o diretor Ian SBF me chamou para participar de alguns produtos… Em 2022, o [Antonio] Tabet me viu no teatro e me chamou para entrar definitivamente. É uma escola do humor.”