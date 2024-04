Alexandre Correa acusa irmã de Ana Hickmann de abandono e alfineta: “Me matar hoje”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fernanda Hickmann, irmã da apresentadora Ana Hickmann, foi alvo de ataques do ex cunhado, Alexandre Correa, nas redes sociais. Vivendo em guerra contra a contratada da Record e seus familiares, ele acusou a veterana de ter deixado o apartamento que ele reside em estado de abandono.

Nos stories de seu Instagram, o empresário apareceu nesta quarta-feira (17) para fazer um desabafo. Ele contou estar tendo problemas com um de seus vizinhos devido à falta de zelo da moça na época em que morava no local. “Fala, povo lindo! Como é que está essa quarta-feira? Tudo bem?”, começou ele.

Publicidade

“Já acordei aqui tendo que acionar o Francinaldo, pedreiro e encanador. Os antigos usuários desse apartamento, meus antigos ex-cunhados, abandonaram essa unidade e realmente está vazando tudo no apartamento de baixo”, criticou Alexandre Correa.

E ele completou: “O vizinho subiu e parecia um tigre de bengala para me matar hoje. Está uma sopa o apartamento de baixo. Aí eu pergunto o que seria da gente sem um bom pedreiro, um bom encanador e um eletricista? Bom dia e fiquem bem”.

REBATEU A EX

Na manhã desta terça-feira (16), Alexandre Correa voltou a atacar Ana Hickmann publicamente nas redes sociais. Desta vez, o veterano se revoltou ao ver um vídeo onde a loira diz que o herdeiro, Alezinho, está com as visitas regulares ao pai após a separação do casal.

Nos stories de seu Instagram, o empresário apareceu mais uma vez alterado e atacou não só a loira como Leo Dias e Edu Guedes: “Eu vou mandar um recado aqui para o Leo Dias. Ele, que é o especialista em contar mentiras a meu respeito, o funcionário do mês da Ana Hickmann, publicando trechos do vídeo dela com o pateta do Eduardo Guedes… Ela nega que tenha proibido eu ver o Alexandre, mas é mentira!”, começou ele.