Wanessa Camargo e Davi ficarão frente a frente na final do BBB24

A grande final do BBB24 acontece nessa terça-feira (16), e promete fortes emoções. Nessa segunda-feira (15), a assessoria de imprensa de Wanessa Camargo confirmou que a cantora estará presente na grande final do reality de confinamento da TV Globo. Vale lembrar que a participação da ex-Camarote estava gerando expectativas pela sua demora em confirmar presença após participação polêmica no programa.

Para quem não lembra, a filha de Zezé di Camargo teve sua trajetória no reality show da TV Globo interrompida após ter sido desclassificada do programa no último dia 2 de março. A expulsão aconteceu após Davi, seu principal rival no jogo, ter se queixado de um tapa, dado de forma acidental pela cantora no final de uma festa.

Desde a sua saída do programa, Wanessa Camargo vinha se mantendo reclusa, sem fazer muitas aparições públicas. No dia 19 de março, a cantora deu uma entrevista ao “Fantástico”, que deu o que falar. Na ocasião, a artista confirmou ter enxergado em si mesma atitudes racista contra Davi. Mas ao mesmo tempo, apontou falta de “jogo limpo” em seu rival, ao ter a denunciado por um tapa acidental durante o final da fatídica festa.

A repercussão da entrevista ao programa dominical da TV Globo acabou aumentando ainda mais os ataques que a cantora andava recebendo de internautas. Nos bastidores, comentava-se que a equipe que cuida da carreira de Wanessa teria ficado revoltada com a forma que a emissora conduziu o bate-papo.

Foi justamente por conta dessa polêmica que a presença de Wanessa Camargo na final do BBB24 era tida como incógnita até o último final de semana. Recentemente, no entanto, a cantora começou a dar algumas dicas de que estaria presente na “casa mais vigiada do país”, para o programa de despedida.

Em suas redes sociais no último domingo (13), a cantora compartilhou com os fãs que havia chegado ao Rio de Janeiro (cidade onde fica localizada os Estúdios Globo). Nessa segunda-feira (14), a filha de Zilu Godoi mostrou que já até modificou seu visual e confirmou a chegada de uma nova era em sua carreira. A assessoria de imprensa de Wanessa confirmou, logo depois, que a cantora estará sim presente na final do BBB24.

De acordo com informações divulgadas pelo perfil “Realities Vip”, todos os 23 participantes eliminados voltarão a casa “mais vigiada do país” para acompanhar quem será o campeão do BBB24. Todo o elenco estará em uma arquibancada colocada no jardim da casa de onde acompanharão os melhores momentos da edição do programa. Já os três finalistas, Davi, Isabelle e Matteus ficarão do lado de dentro da mansão, acompanhando ao vivo o programa especial.

Com isso, é dado como certo o “encontro” entre Davi e Wanessa Camargo, já que, ambos estarão no mesmo ambiente no último dia do programa. Vale lembrar que o baiano é o favorito ao prêmio de quase R$ 3 milhões.

