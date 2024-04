Empresários acreanos viajam para a China participar da Canton Fair

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma caravana formada por 32 empresários acreanos embarcou nesse fim de semana para Guangzhou, na China, onde participam, nos próximos 15 dias, de uma extensa agenda na Canton Fair ou Feira de Cantão, conhecida como a maior feira multissetorial de negócios do mundo.

Empresários do estado de Rondônia compõe a delegação. As três fases do evento ocorrem entre o dia 15/04 a 05/05. O espaço é uma enorme vitrine de produtos, equipamentos e insumos chineses para o mundo inteiro.

A missão tem como objetivo a prospecção de novas oportunidades de negócios com os empresários asiáticos que pretendem expandir os seus mercados a partir do Terminal Portuário Multiusos de Chancay (na Costa do Oceano Pacífico) do litoral da cidade peruana de Lima (capital do Peru) que será inaugurado em novembro deste ano.