BBB | Alane lamenta crise nervosa em eliminação: “Não gosto nem de olhar”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Alane Dias conferiu nesta segunda-feira (15/4) a crise nervosa que teve na noite anterior, após ser eliminada do “BBB 24”. Em entrevista no “Mais Você”, a bailarina explicou que criou forte expectativa de que estaria na final do reality show e acabou se frustrando com o último Paredão.

“Você reagiu muito negativamente. Teve um choque ali, né? Estava muito entristecida”, observou a apresentadora Ana Maria Braga, querendo entender o motivo de Alane acreditar que as pessoas estariam desapontadas com sua trajetória na competição. “[Foram] 100 dias confinada, os nossos sentimentos se confundem muito”, resumiu a ex-sister.

Publicidade

“A gente vive um turbilhão de sentimentos. Lá dentro, tudo é muito maior. Eu crio uma expectativa muito grande, eu me cobro muito. Eu esperava muito chegar na final. Com a frustração de ser eliminada, eu acabei exaltando de uma forma muito maior do que eu pensei que seria. Foi duro. Não gosto nem de olhar, não quero olhar”, declarou a bailarina.

Intuição nunca erra

Ana Maria também comentou que a ex-sister “vinha sofrendo nesses últimos dias” com a possibilidade de sair do reality. “Você já estava aflita. Você tinha a sensação de que podia não ser você [a vencedora]?”, ela questionou. “Isso me deixava entristecida, tinha ido pra oito Paredões. E pensava: ‘E agora?’ Morrer na beira, passar por tantos paredões e sair agora… Parece que a gente sente quando vai sair, não sei explicar”, contou Alane.

“Vi um pouco da recepção das pessoas, me senti honrada, tão alegre. Inimaginável, queria dar um abraço em todo mundo. Sou muito grata pela recepção das pessoas”, agradeceu a bailarina, que também assistiu o momento em que foi consolada no estúdio por Tadeu Schmidt.

“Quando você saiu, Tadeu te dando um abraço… Ele foi tão sensível quanto a sua dor, sofrimento naquele momento. Eu queria poder estar aí agora, mais perto de você, pra te abraçar como o Tadeu te abraçou. Ele transmitiu o que todos nós sentimos naquele momento, com a razão, te trazendo pro ladinho da realidade. A realidade aqui fora a gente tá sabendo tá que você sendo muito querida”, declarou Ana Maria Braga.

Alane Dias agradeceu por todo carinho que vem recebendo desde a eliminação. “Obrigada, Ana. Agora tô me sentindo bem mais tranquila, bem mais alegre. Ser eliminada não é o fim do mundo”, ela ponderou. “Agora que a vida começa”, destacou a apresentadora.

Veja:

Alane comenta como se sentiu durante esse paredão: "Eu tinha muita esperança. Achei bem triste a saída!" #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/t6bfD2E5aB

— TV Globo 📺 (@tvglobo) April 15, 2024



Fonte: Terra