Vasco da gama estreia com vitória sobre o Grêmio no caldeirão de São Januário

Em dia de homenagens a Roberto Dinamite, o Vasco venceu na estreia no Campeonato Brasileiro de 2024. O Cruz-Maltino bateu o Grêmio por 2 a 1, neste domingo (14), em São Januário, pela 1ª rodada. Afinal, David e Matheus Carvalho marcaram os gols da vitória, enquanto Gustavo Martins descontou para os gaúchos.

O jogo ficou marcado por uma novidade da arbitragem. Dessa forma, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza precisou comunicar para o público as decisões de lances checados no vídeo. O juiz checou dois possíveis pênaltis, sendo um para cada lado, e não marcou nenhum.

Com a vitória, o Vasco começa o Brasileirão com três pontos e ocupa o segundo lugar. Já o Grêmio, por sua vez, segue zerado e é o 17º colocado. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, enquanto o Tricolor recebe o Athletico-PR, no mesmo dia e horário, em Porto Alegre.

Vasco é eficiente em primeiro tempo polêmico

O primeiro tempo foi animado em São Januário. Com menos de 15 minutos, o Grêmio já precisou utilizar uma das novidades da temporada: a substituição por concussão, que agora é válida como uma mudança extra. Kannemann levou a pior em choque com Matheus Carvalho e assim precisou ser substituído por Gustavo Martins.

Com a mudança na defesa, o Grêmio sofreu. O Vasco, por sua vez, se aproveitou. Rossi tentou cavar um pênalti e, inicialmente, conseguiu, mas o árbitro corrigiu o erro após checar o lance no vídeo. Assim, o juiz precisou comunicar a decisão a torcida. De tanto insistir, o Cruz-Maltino abriu o placar aos 24, com David, que aproveitou a bola rebatida pelo goleiro Marchesín.

O Vasco cresceu após abrir o placar. Pela direita, encontrava espaços com Rossi. Em cobrança de escanteio do atacante, Matheus Carvalho pegou um chute de primeira, na veia, e acertou o canto do goleiro Marchesín. Nos minutos finais da etapa inicial, o Grêmio reclamou de pênalti de Lucas Piton. O árbitro checou no vídeo e decidiu que o toque no braço foi involuntário.

A etapa final foi bem diferente da primeira. O Grêmio voltou com mudanças e cresceu na partida. Assim, o tricolor gaúcho ganhou mais velocidade na frente e deu trabalho para os vascaínos. João Pedro e Nathan Fernandes assustaram Léo Jardim pelo menos em um lance cada, mas a bola parecia não querer entrar.

Entretanto, de tanto insistir, o Grêmio descontou aos 22 minutos. Afinal, Gustavo Martins, que entrou no lugar de Kannemann ainda na primeira etapa, aproveitou o cruzamento de Cuiabano para marcar de cabeça. Assim, o jogo ficou aberto. O time gaúcho se lançou ao ataque e dava espaços, e o Vasco tentava explorar os contra-ataques. Porém, o alto número de erros evitou uma alteração no placar.

Vasco 2 x 1 Grêmio

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 14/04/2024

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Robert Rojas, min. 40’/2ºT), Medel (João Victor, min. 18’/2ºT), Léo e Lucas Piton; Matheus Carvalho, Sforza e Galdames (JP, min. 28’/2ºT); Rossi (Rayan, min. 17’/2ºT), David (Adson, min. 40’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann (Gustavo Martins, min. 13’/1ºT) e Cuiabano (Zé Guilherme, min. 27’/2ºT); Villasanti, Du Queiroz e Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes, min. 12’/2ºT), Soteldo (Gustavo Nunes, min. 12/2ºT) e Diego Costa (João Pedro Galvão, min. 0’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Gols: David, aos 24′ do 1ºT (1-0); Matheus Carvalho, aos 36′ do 1ºT (2-0); Gustavo Martins, aos 22′ do 2ºT (2-1)

Cartões amarelos: João Victor, Sforza e Rossi (VAS)