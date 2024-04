Multirão de vacinação contra a dengue tem apenas 300 vacinas aplicadas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A secretaria municipal de saúde de Rio Branco – SEMSA vacinou neste sábado (13) no Dia D da campanha de vacinação contra a dengue, 300 adolescentes de 10 a 16 anos que procuraram as 10 unidades de saúde na capital colocadas à disposição da imunização. O número é considerado baixo.

Na manhã deste sábado (13), na URAP Cláudia Vitorino (Taquari), onde acontecia a abertura oficial do Dia D, a diretora de vigilância e saúde do município, Socorro Martins, falou sobre uma notória movimentação anti-vacina. “Nós temos divulgado em todos os meios de comunicação possível, mas a pandemia parece ter intensificado um movimento contra a vacinação que já existia, muito embora seja notável a diferença que a vacinação contra a COVID-19 fez no número de óbitos”.

Publicidade

Socorro Martins ainda destaca a segurança da vacina, que apesar ter sido implementada recentemente no Sistema Único de Saúde – SUS, já existe há anos em clínicas particulares. “Essa vacina já é administrada há anos em clínicas particulares com o custo médio de R$ 400, é a mesma que estamos oferecendo de graça agora. Infelizmente acontece esse movimento anti-vacina, que não só afeta o sucesso dessa campanha como também temos notado uma maior resistência a outras vacinas”, concluiu.

A vacina contra a dengue continua disponível em todas as unidades de saúde e a SEMSA agora tem a missão de aplicar todas as unidades de vacina, estimada em duas mil, até o fim de abril, quando os produtos biológicos vencem. Por isso, a faixa etária do público alvo, que está dos 10 aos 16 anos, deve ser ampliada.