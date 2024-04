Seis pessoas são presas em operação da PM na BR 364 e 3 quilos de cocaína são apreendidos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta sexta-feira, 12, seis pessoas foram presas, pela Polícia Militar de Tarauacá, na BR-364, incluindo dois homens que transportavam três quilos de cocaína de Cruzeiro do Sul para o município pela Br364. Dois fugitivos com mandandos de prisão em aberto e uma mulher por crime ambiental, também foram presos. Um menor foi apreendido.

A operação na rodovia contou com a participação do Grupo de Operações com Cães -GOC , que realizaram abordagens e buscas minuciosas ao longo da rodovia. Segundo o tenente-coronel Jamisson Neri, comandante do 7ºBPM, a ação foi embasada em informações estratégicas coletadas pela seção de inteligência da unidade.

“Entre os detidos, estão suspeitos envolvidos em uma série de crimes, destacando-se o tráfico de drogas, crime ambiental e corrupção de menor. É grande a importância do trabalho conjunto entre a inteligência policial e as equipes operacionais. Essa operação é resultado do nosso constante monitoramento e da rápida resposta dos nossos policiais. Estamos empenhados em garantir a segurança da população e coibir qualquer atividade criminosa em nossa área de atuação”, afirmou.

Os presos foram encaminhados para a delegacia de Tarauacá, onde ficarão à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.