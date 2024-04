Jarude rebate Gladson sobre apoio político e lembra derrota de Socorro Nery

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Rio Branco pelo Partido Novo, Emerson Jarude, respondeu nesta sexta-feira, 12, à declaração do governador Gladson Cameli (PP), que descartou uma aproximação política para uma eventual aliança ao comando do Poder Executivo Municipal nas eleições deste ano.

Na avaliação do parlamentar, a falta do apoio do Chefe do Executivo Acreano ao pleito eleitoral não lhe trará prejuízos. “Ainda bem”, comentou.

Segundo ele, o último candidato a prefeito apoiado por Gladson, a deputada federal Socorro Nery, não obteve o resultado esperado na sua tentativa de reeleição. “Ainda bem. A última candidata que ele apoiou para a Prefeitura de Rio Branco não deu muito certo”, declarou.

Cameli disse ao ac24horas que já conversou com o prefeito Tião Bocalom, que buscará a reeleição, e garantiu que deve conversar nos próximos dias com Marcus Alexandre, pré-candidato pelo MDB. Contudo, justificou que sua decisão em não abrir diálogos com Jarude é em decorrência do deputado ser de oposição ao governo.