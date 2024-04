Rio Branco confirma 7 casos de leptospirose e uma morte pela doença

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dados do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco apontam que cerca de 273 casos de leptospirose já foram notificados somente nos quatro primeiros meses deste ano na capital acreana. Destes, 07 foram confirmados, 215 foram descartados e 51 ainda estão em investigação. Uma morte pela doença também foi confirmada.

Em Rio Branco, os bairros com maior incidência da doença são: Seis de Agosto, Sobral, Calafate e Vitória. Em relação ao ano passado, a Vigilância afirma que o número de casos da doença apresentou uma redução de 58% se comparado ao mesmo período do ano anterior.

As atenções em torno da doença se fortaleceram com a chegada das chuvas e posteriormente com a enchente do rio Acre. Segundo Socorro Martins, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, a população atingida pela enchente foi informada sobre como proceder na volta pra casa, a fim de evitar algumas doenças, em especial a Leptospirose. Além disso, foram disponibilizados kit de limpeza e os agentes continuam fazendo acompanhamento nas áreas afetadas pela cheia do rio.

A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem principalmente nas enchentes no contato com a água das chuvas ou lama contaminada. Os principais sintomas são: Febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, dores musculares , principalmente na região da panturrilha e falta de apetite. O tratamento é baseado no uso de medicamentos e outras medidas de suporte, seguindo sempre as orientações médicas, de acordo com os sintomas apresentados. Os casos leves podem ser tratados em ambulatório, mas os casos graves precisam de internação hospitalar.