PGE/AC abre seletivo para estagiário com bolsa de até mil reais

A Procuradora-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) publicou em Diário Oficial (DOE) nesta sexta-feira (12), a abertura do processo seletivo para estágio na Área de Direito. O Processo se destina à formação de cadastro de reserva no quadro de estagiários e ao preenchimento das vagas que surgirem no decorrer da validade do certame.

O estágio será de um ano, prorrogável uma única vez por igual período, permitindo o desligamento do estagiário, a seu pedido ou a critério da Procuradoria, a qualquer tempo. A jornada de estágio é de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais. O valor da bolsa de estágio é de R$ 800,00 (oitocentos reais) mais o auxílio-transporte no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

É assegurada ao estagiário a redução da jornada de trabalho pela metade, nos dias de avaliação escolares.

Somente poderão realizar estágio os estudantes de Direito regularmente matriculados do 4º ao 10º período, das instituições de ensino conveniadas com a PGE/AC

QUAIS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTÃO CONVENIADAS?

Possuem convênio com a PGE/AC a Universidade Federal do Acre (UFAC); Centro Universitário Uninorte (UNINORTE); Faculdade da Amazônia (UNAMA); Centro Universitário Estácio Unimeta (ESTÁCIO) e Faculdade Anhanguera de Rio Branco (ANHANGUERA).