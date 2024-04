Pedro Scooby vai ao enterro do pai e desabafa: ‘Ficam as lembranças boas’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No último domingo, 7, Pedro Scooby, anunciou nas redes sociais a morte de seu pai. Nesta quarta-feira, 10, o surfista desabafou após ir ao enterro, e comentou sobre seus sentimentos em meio ao luto.

“Passei por um momento difícil, ontem foi o enterro do meu coroa. Não tem nem o que falar, a gente não tinha uma boa relação, mas quando eu era moleque, a gente teve bons momentos juntos”, começou Scooby.

“Na pandemia, eu levei as crianças para conviver com ele um pouco, tivemos bons momentos também. Acho que o que fica são as memórias boas… o que aconteceu de ruim vai embora e ficam as lembranças boas. As coisas que eu mais gosto na vida aprendi com ele, como montar a cavalo”, refletiu o surfista.

Por fim, Pedro Scooby concluiu: “Vida que segue, os filhos dependem de mim, o Bem está na escola nova dele… Queria agradecer a todos os amigos que se preocuparam e mandaram mensagem. É isso”.

Fonte: IstoÉ