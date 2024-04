Dança, música, arraial e cineminha; confira as opções deste fim de semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Este fim de semana está recheado de atrações para todos os públicos na capital acreana; veja algumas delas

FILMES EM CARTAZ

Publicidade

Para quem curte um cineminha, estão em cartaz no Cine Araújo a comédia romântica Evidências do Amor, estrelado por Fábio Porchat e Sandy Lima, em dois horários: às 19:15 e às 21 h e 30 min.

O filme Caça Fantasmas, Apocalipse de Gelo estará disponível às 19,19:25, 21:20 e às 21 h e 45 min.

Já o filme Godzilla – Kong, o novo império, estará em três horários, às 19h, 19:30, 20:30 e 21:30.

CASA DE BAMBA

Também nesta sexta-feira (12), ocorre o evento Casa de Bamba, com o sambista Bruno Damasceno, na Casa do Rio. Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos através do número (68) 99219 – 8805.

ESPETÁCULO DE DANÇA

Neste sábado, 13, no Sesc centro, às 19h e 30min, Tadzio Veiga apresenta o espetáculo solo de dança, “Para Todos os Órgãos que Por Vezes eu Não Tenho”. O ingresso custa R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

Publicidade

BAILE

Também neste sábado (13) acontece o Baile Estação da Dança, no Clube dos Oficiais, às 20h. Mais informações através do número (68) 99217 -2804.

ARRAIAL

Um dos mais tradicionais arraiais da cidade inicia as atividades neste sábado, 12, em Rio Branco. O Arraial do Ponto Alto agora está em novo endereço, na Praça da Curva, na Avenida Brasil do bairro Xavier Maia, logo após o Ifac e de frente a uma academia.