Com gol de Estêvão, Palmeiras vence primeira partida na Libertadores 2024

O Palmeiras venceu o Liverpool(URU) na noite desta quinta-feira(11), por 3 a 1, no Allianz Parque. A jóia do Verdão Estêvão se destacou e marcou o terceiro gol da equipe paulista, primeiro como jogador profissional.

Além de Estêvão, Anibal Moreno e Flaco López também marcaram para o Palmeiras. Outro destaque do confronto foi Raphael Veiga, o meia conseguiu três assistência em uma partida pela primeira vez na carreira e foi eleito melhor em campo pela CONMEBOL.

Ainda de ressaca após o título do Campeonato Paulista, o Palmeiras sofreu para entrar no jogo. Sofreu o gol muito cedo, com apenas quatro minutos de partida. Com uma primeira etapa tensa, o Verdão empatou o confronto nos minutos finais do primeiro tempo .

O resultado garantiu ao Palmeiras a primeira vitória da equipe na Libertadores 2024 e também o primeiro lugar do grupo.

O Verdão volta a campo no próximo domingo(14), contra o Vitória. Às 18h30(de Brasília), no Barradão. O confronto marca a estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.

Fonte: Terra