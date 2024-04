BBB | Davi Brito vence Prova do Finalista e ganha carro 0km

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito venceu aos gritos nesta sexta-feira (12/4) a Prova do Finalista e está oficialmente na final do “BBB 24”. O baiano também levou um carro 0km do patrocinador como prêmio da última disputa do reality show.

Na competição, cada jogador deveria permanecer em uma plataforma giratória, segurando um disco preso ao chão com pelo menos uma das mãos – enquanto toma chuva e vento forte na cabeça. Quem deixava cair o disco era eliminado automaticamente

Matteus Amaral foi o primeiro competidor a sair com apenas duas horas de prova. O gaúcho passou mal com o giro da plataforma, vomitou na disputa, largou o disco do patrocinador e abandonou a prova, enquanto ainda não se sentia bem.

Cinco horas depois, Isabelle Nogueira deixou a dinâmica pelo mesmo motivo do affair. A sister tentou permanecer na prova após vomitar, persistindo por vários minutos, apesar do enjoo constante. Mas não conseguiu e deixou o disco cair no chão.

Já por volta das 10h da manhã, foi Alane Dias que abriu mão da competição depois de demonstrar um semblante de cansaço, enquanto Davi permanecia pleno na disputa final. A sister lamentou a própria desistência ao som dos gritos de comemoração do baiano.

Alane, Matteus e Isabelle formam a última votação do Paredão, que terá abertura nesta sexta (12/4) e o derradeiro eliminado será conhecido no domingo (14/4). A final está marcada para terça (16/2), quando o vencedor do “BBB 24” será anunciado.

Fonte: Terra