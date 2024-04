Alunos fazem honras e segurança é reforçada no Fórum da Amazônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os helicópteros Harpia 04 e 07, do Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER, pousaram no estacionamento do prédio do Departamento de Trânsito do Acre na manhã desta sexta-feira (12) para dar apoio operacional a visita dos ministros Paulo Teixeira, do ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e ainda do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

De acordo com CIOPAER, a medida é mais um ato protocolar de segurança para o caso de surgimento da necessidade de uma evacuação rápida do local onde, durante todo o dia, os ministros, o presidente do BNDES, representantes dos EUA e países europeus, e autoridades de estados da Amazônia discutem a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento da região amazônica no 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal.

Além da presença dos helicópteros, uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros estão á disposição do evento (veja o vídeo abaixo).

Antes mesmo do evento começar, policiais militares de nove casas militares se posicionavam em locais estratégicos para para garantir a segurança de seus respectivos estados. Para o deslocamento até o evento, contaram com o apoio do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva, o GIRO, da Polícia Militar do Acre.

Na rampa de entrada para o interior do local de evento, a banda Furiosa da Polícia Militar tocou exorde, uma saudação de praze a chefes de alto escalação dos poderes. Alunos do Colégio Militar Tiradentes fizeram a guarda de honra.

Veja o vídeo: