Após seca extrema, Rio Branco já se prepara para possível cheia em fevereiro

A seca severa que assolou o Acre durante o prolongado verão amazônico deste ano começa a ir embora com a chegada das chuvas regulares. Nessa segunda-feira, 4, choveu na capital acreana cerca de 23,4mm, a maior chuva das últimas duas semanas.

A tendência a partir de agora é que o ritmo das chuvas aumente e o nível do Rio Acre em Rio Branco tende a aumentar de forma considerável.

Por conta do atraso das chuvas regulares, a Defesa Civil de Rio Branco tem uma previsão nada otimista para a população que mora nos bairros mais baixos da capital acreana. A previsão para o mês de janeiro é o dobro da chuva esperada para todo o mês. Com isso, é grande a chance de o solo ficar encharcado, saturado e com as chuvas de fevereiro, Rio Branco já possa enfrentar uma enchente considerada de grande proporção.

“Nós trabalhamos com a probabilidade de chuva em dobro em janeiro e a previsão é que possamos ter uma cheia considerada de grande porte em fevereiro com o rio chegando a 15 ou 16 metros”, explica Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital acreana.

A cota de alerta é de 13,5m e a cota de transbordamento do Rio Acre em Rio Branco é de 14 metros.