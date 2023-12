Justiça decreta prisão preventiva de policiais envolvidos em morte de enfermeira no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Durante audiência de custódia nesta segunda-feira, 4, os sargentos da Poli Gleyson Costa de Souza e Cleonizio Marques Vilas Boas, tiveram a prisão preventiva decretada pela juíza Andréia Britto a pedido do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC).

Os dois militares estão envolvidos no caso da enfermeira Géssica Melo de Oliveira, de 32 anos, morta a tiros durante uma perseguição policial no sábado, 2, na BR-317, em Capixaba, interior do Acre. O parecer da homologação do flagrante e prisão dos PMs foi emitido pelo promotor Rodrigo Curty.

Os dois policiais foram encaminhados ao Batalhão Ambiental para cumprimento da prisão preventiva.

Após o ocorrido, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) afirma que Géssica estava armada, fazia manobras perigosas que colocavam em risco a vida de outras pessoas e por isso atiraram no carro para pará-la. A polícia achou uma pistola 9 milímetros jogada próximo do local do acidente. A arma é de uso restrito das forças armadas.