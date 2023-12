Abertas inscrições do Prêmio Mulheres das Águas; acreanas podem participar

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Estão abertas a partir de hoje até o dia 30 de dezembro as inscrições para o Prêmio Mulheres das Águas. A iniciativa vai homenagear mulheres que se destacaram em atividades relacionadas à pesca e a aquicultura, promovendo valores como sustentabilidade, justiça social, respeito aos territórios pesqueiros e dignidade humana.

O objetivo do MPA, explica a coordenadora do prêmio e chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do MPA, Adriana Toledo, é dar visibilidade, reconhecimento e protagonismo às mulheres nos setores pesqueiro e aquícola.

“Esperamos que o Prêmio Mulheres das Águas apresente ao país diversas histórias de vida de mulheres guerreiras, e que no próximo 8 de março possamos contar algumas dessas histórias de forma solene”, destaca.

Dados recentes divulgados pelo MPA revelaram que o Brasil conta com uma expressiva participação de mulheres na pesca, totalizando 507.896 profissionais no setor. Essas mulheres representam 49% da força de trabalho da atividade. Destacam-se cinco estados brasileiros onde as mulheres são maioria: Maranhão, com 56% de participação feminina na pesca, Pernambuco, com 55%, Sergipe (62%), Bahia e Alagoas (ambos com 58%).

A secretária nacional de Aquicultura, Tereza Nelma, afirma que o lugar da mulher é onde ela quiser. “Esse prêmio coloca em evidência a importante atuação das mulheres na aquicultura de forma transformadora as suas vidas, de suas famílias e de toda sociedade.”

Tendo ela própria assumido recentemente a liderança de uma comitiva brasileira num grande fórum de ordenamento pesqueiro internacional, a secretária de Registro, Monitoramento e Pesquisa do MPA, Flávia Lucena Frédou, diz que às mulheres estão avançando na atividade, seja na gestão, na pesquisa ou na pesca e aquicultura.

“Vemos cada dia mais exemplos de destaques e esperamos que todas essas mulheres se inscrevam para disputar a primeira edição do Prêmio Mulheres das Águas”.

A mobilização para inscrições conta com a participação ativa de todas as superintendências federais da pesca e aquicultura, além das organizações integrantes do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (Conape), envolvendo também a academia e as mulheres gestoras.