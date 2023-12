Veja lista de servidores certificados para disputa de eleição para diretor de escola no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governo do estado, por meio da Secretaria de Educação, publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 1º o resultado do processo de certificação de professores e servidores não-docentes que tenham interesse em disputar a eleição para diretor de escola no próximo ano.

Para ser candidato, o servidor precisa passar pelo processo de certificação e ter aprovação mínima de 60% (sessenta por cento) e fazer o exame final presencial de aprovação mínima de 70% (setenta por cento).

Abaixo, confira a lista com as inscrições deferidas e indeferidas após o processo de cerificação.