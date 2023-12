Rio Branco lança programa para atender mulheres vítimas de violência

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Cerca de 180 mulheres que são vítimas de violência doméstica e estão em vulnerabilidade social serão beneficiadas com a oferta de cursos do programa do governo federal “Mulheres Mil”, que será lançado na capital acreana na tarde desta sexta-feira, 1º.

Em Rio Branco, o programa será desenvolvido em parceria da prefeitura com o Instituto Federal do Acre (IFAC). A gestão municipal fará a seleção das mulheres que serão atendidas e o IFAC será o responsável pela aplicação dos cursos.

Um dos principais objetivos do programa é combater as causas que fazem com que o estado tenha uma das maiores taxas de feminicídio do país. Rio Branco concentra a maioria dos casos.

Anúncios

O objetivo é tentar, por meio da educação e, consequentemente, a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, possibilitar o fim do ciclo de violência que algumas mulheres estão inseridas.

Neste primeiro momento, serão oferecidas 180 vagas para cursos de formação inicial e continuada em Assistente de Recursos Humanos e Operador de Caixa de Supermercado.

A escolha das mulheres beneficiadas pela prefeitura será feito por meio da Casa Rosa Mulher, referência na capital acreana no atendimento qualificado a mulheres vítimas de violência.

O lançamento do programa “Mulheres Mil” acontece às 15 horas desta sexta na sede do IFAC, localizado na Via Chico Mendes.

O lançamento do programa também faz parte das atividades da campanha “16 dias de ativismo pelo fim das violências contra todas as mulheres”.