Governo convoca professores aprovados em processo seletivo para entrega de documentos

O governo do estado do Acre publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 1º, convocação de novos professores aprovados no processe seletivo realizado em março deste ano.

Os profissionais convocados, que vão atuar em escolas de Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Sena Madureira. Estão sendo chamados professores para escolas da zona rural, professores de matemática, história, geografia, biologia, professor mediador, entre outros.

Os convocados têm até o próximo dia 11 de dezembro para apresentar os documentos.

Veja abaixo o nome dos aprovados no processo seletivo que estão sendo convocados, os documentos exigidos e os endereços em cada município onde a documentação deve ser entregue.