Socorro Neri irá defender que Amazônia seja remunerada pela contribuição de equilíbrio climático mundial

A deputada Socorro Neri(PP)embarca nesta quinta-feira (30), de Brasília, para Dubai (Emirados Árabes) a fim de participar da Conferência Sobre Mudanças Climáticas 2023 – COP 28. No evento, que contará com a presença do presidente Lula, a deputada vai se concentrar em temas essenciais como a defesa que a Amazônia seja remunerada pela contribuição que presta ao equilíbrio climático mundial. “Um assunto que interessa diretamente à região e quem nela habita”, argumentou.

Na Conferência, a deputada vai falar também sobre a crise climática(e como ela afeta de forma desigual a sociedade), debater sobre como o Legislativo pode atuar no enfrentamento dos desafios impostos pela mudança climática e discutir sobre gênero, juventude e clima. Neri vai ainda defender uma transição climática justa(colocando as pessoas mais vulneráveis no centro das discussões)

”A COP28 tem um peso fundamental para a ação global cada vez mais necessária contra as mudanças do clima, visto os recentes episódios climáticos extremos no mundo, em particular no Brasil, com consequências danosas até mesmo no Acre”, acrescenta a deputada, que tem dentre suas bandeiras de mandato o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado.

Avanço na política ambiental no Acre

Neri parabenizou o Governo do Acre, que na COP 28 vai mostrar uma redução de 71% nos alertas de desmatamento e 41% nos focos de queimada, entre janeiro e outubro deste ano. Para a deputada, o resultado é fruto de uma política de regularização ambiental que contou com parcerias como Ibama, ICMBio e o Inpe.

O Estado, lembrou a parlamentar, tem 90% do território cadastrado como ambiente rural e apoia pequenos produtores com plantios de sistemas agroflorestais em áreas de reserva legal, ”um trabalho excelente fruto do esforço do governador Gladson Cameli, secretária de Meio Ambiente, Julie Messias e o presidente do IMC, André Luiz Hassem”.