Prefeitura de Bocalom confirma que vai fazer Reveillon na Gameleira; programação ainda não foi fechada

Assim como no ano passado, o morador de Rio Branco vai ter duas opções de festas públicas para celebrar a chegada de um novo ano.

Após o governo anunciar que Tatau, ex-vocalista do Araketu, e o sertanejo Murilo Huff, como atrações da festa de Réveillon no estacionamento do estádio Arena da Floresta, a prefeitura de Rio Branco confirmou que vai, a exemplo do ano passado, realizar sua festa na Gameleira.

Como aconteceu na virada para 2023, a gestão municipal deve investir na queima de fogos e em atrações musicais locais.

Procurada, a prefeitura confirmou a realização da festa, mas disse que a programação e as atrações ainda não estão definidas, o que deve acontecer nos próximos dias entre o gabinete do prefeito Tião Bocalom e a Fundação Garibaldi Brasil (FGB).