PM vai implantar base no Parque de Exposições com militares da reserva

A Polícia Militar está prometendo reforçar o policiamento na região do 2º Distrito da capital acreana. O comando-geral da instituição anunciou que vai instalar uma base da corporação dentro do Parque de Exposições Wildy Viana.

Para garantir a presença dos militares, a PM acreana reconvocou, nesta quinta-feira, 30, doze policiais da reserva que irão atuar no policiamento da nova base.

“Eles vão exercer as atividades de videomonitoramento do Parque, a segurança patrimonial, bem como servindo de mais um ponto de apoio na área do 2º Distrito, que contribui ainda mais com a segurança”, destacou o comandante da PM do Acre, coronel Luciano Dias Fonseca.