Ministra retira sigilo de Operação Ptolomeu e determina compartilhamento de informações

A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu por retirar o sigilo do processo que envolve o governador Gladson Cameli no inquérito da Operação Ptolomeu. A decisão é da última quarta-feira, 29, um dia depois da Procuradoria-Geral de República denunciar e pedir o afastamento do chefe do Palácio Rio Branco pelos crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

“Tendo em vista que o oferecimento da denúncia retrata o cumprimento das medidas investigativas empreendidas na etapa inquisitorial e que o interesse público à informação (art. 93, IX, da CF/88) se sobrepõe, na situação concreta, ao direito à intimidade dos acusados (art. 5°, LV, da CF/88), deve o Estado-Juiz fazer cumprir as diretrizes republicanas eleitas pelo Poder Constituinte originário, já que ausente qualquer exceção capaz de justificar a tramitação sigilosa deste expediente”, frisa a ministra em seu despacho.

A ministra sinaliza em seu despacho que deverá decidir sobre o afastamento de Cameli do cargo de governador ou até mesmo torná-lo réu só após nova análise.