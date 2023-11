Mailza pede para Gladson ter fé e confiar na justiça: “tudo será esclarecido”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Após a Procuradoria-Geral da República (PGR) pedir ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), seja imediatamente afastado do cargo, a vice-governadora Mailza Assis (PP) usou as redes sociais para sair em defesa do governador e manifestar confiança na justiça.

Mailza usou uma passagem bíblica, no caso, um versículo de coríntios que destaca a importância de se manter na fé. Assis ressaltou que os fatos devem ser esclarecidos. “Tudo será esclarecido”, declarou.

A governadora em exercício disse ainda que Gladson pode contar com seu apoio. “Para seguir trabalhando e melhorando a vida das pessoas”.

O pedido faz parte da denúncia oferecida na terça-feira (28) pela PGR contra Cameli e outras 12 pessoas pelos crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A decisão caberá à ministra Nancy Andrighi. A PGR aponta fraudes ou direcionamento em pelo menos oito contratos firmados nos últimos anos pelo governo do Acre. O prejuízo estimado é de R$ 150 milhões.