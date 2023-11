Juiz de Direito Raimundo Nonato toma posse como desembargador nesta sexta

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O juiz de Direito Raimundo Nonato assume, nesta sexta-feira, 1, o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A cerimônia está marcada para ocorrer às 17h, no plenário do TJAC.

Raimundo Nonato foi promovido no dia 25 de outubro, pelo critério de merecimento, e ocupará a vaga deixada pelo desembargador Pedro Ranzi, que se aposentou em junho de 2022.

Nascido em Tarauacá (AC), o magistrado Raimundo Nonato é formado em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e ingressou na magistratura em fevereiro de 1996.

Ele exercia a titularidade na 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.