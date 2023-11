Estado lança plano para reduzir em 50% o desmatamento no Acre até 2027

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre lançou pelo Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 30, o Plano Estadual de Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas no Acre (PPCDQ-AC) para o período de 2023 – 2027.

O objetivo é reduzir o desmatamento e a degradação da vegetação nativa, visando à prevenção e controle das queimadas e dos incêndios florestais, para garantir a conservação da biodiversidade.

Conforme o plano, a meta do governo é reduzir em cinquenta por cento as taxas de desmatamento no Estado, mantendo uma meta jurisdicional de dez por cento ao ano, o que significa uma redução de trezentos e dezenove quilômetros quadrados até o ano de 2027.

O assunto está em pauta no governo, já que Gladson Cameli está em Dubai, nos Emirados Árabes, onde participa da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começou hoje e vai até o próximo dia 12 de dezembro.