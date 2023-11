Empresa lança antitranspirante aerossol com homenagem ao Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Foto: Farmácia do Consumidor/divulgação

A empresa paranaense Baston, especializada em produtos aerossóis e responsável pelo desodorante Above, lançou uma edição especial de seu produto homenageando o Acre. O produto está disponível nas prateleiras de comércio do estado.

A campanha publicitária traz a imagem de um papagaio e uma seringueira, com a frase “Acre, aquele que lutou para ser Brasileiro”. Além disso, as cores verde, amarelo e vermelho fazem parte do rótulo do produto, em alusão à bandeira acreana.

A Above cresceu no mercado nacional desde 2021, quando patrocinou o reality show Big Brother Brasil daquele ano, depois de uma expansão da Baston que iniciou em 2020. De lá para cá, a marca vende até 10 milhões de latas de antitranspirantes por mês de acordo com dados divulgados em 2021 e tem como seu principal embaixador, o jogador de futebol Neymar. A edição que homenageia o Acre é limitada e pode ser encontrada pelo valor aproximado de R$ 9,99.