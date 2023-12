Conselho da Ordem do Mérito da CNMP aprova nome de promotor acreano para receber Medalha de Alta distinção

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Durante a 18ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). o promotor e Coordenador de Inovações da Corregedoria Nacional do Ministério Público teve o nome aprovado na última terça-feira, 28, pelo Conselho da Ordem do Mérito para a concessão da Ordem Nacional do Mérito do Ministério Público a 26 personalidades que prestaram relevantes e significativos serviços ao Ministério Público brasileiro.

Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), durante o julgamento em bloco da relação dos indicados, o Conselho da Ordem do Mérito reconheceu que todos eles preencheram os requisitos constantes na Resolução CNMP nº 252/ 2022 no grau para o qual foram indicados.

O promotor Vinicius Menandro Evangelista de Souza será agraciado com a Medalha de Alta distinção, também receberão: Daniel Bernoulli Lucena de Oliveira, Luiz Cláudio Fonsêca de Moura, Tarcila Santos Britto Gomes, Adriana Augusta de Moura Souza, Paulo Roberto Sampaio Anchieta Santiago, Jairo Bisol e Paulo Penteado Teixeira Junior. Após a escolha, Menandro se mostrou contente com a honraria por meio de duas redes sociais. “Extremamente honrado por ser agraciado com tal honraria pela CNMP. Gratidão ao meu chefe Corregedor, Oswaldo D”Albuquerque”, comentou.

Já com o Colar de Alta Distinção, foram escolhidos: Antônio Marcos Dezan, Reginaldo Pontirolli, Leonardo Quintans Coutinho, Juliana Limeira Teixeira, Ana Cláudia Rodrigues Bandeira Monteiro, Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares, Ubiratan Cazetta, Celso Jerônimo de Souza e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.